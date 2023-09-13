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Военкор США Ланкастер: жители Донбасса считают себя частью России

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Бывший военнослужащий ВМС США и независимый журналист Патрик Ланкастер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что жители Донбасса считают себя частью России, несмотря на позицию Запада.
Военкор США Ланкастер: жители Донбасса считают себя частью России
  • РИА Новости
  • © Александр Сухов

«Я всем им (жителям Донбасса. — RT) говорил, что США и Запад считают эту территорию частью Украины, — но они все до одного отвечали, что они часть России», — сказал он.

Как подчеркнул Ланкастер, данная ситуация просто факт, нравится это Западу или нет.

Он также добавил, что во время прошедших в России выборов украинские военные постоянно обстреливали Донецк и другие города Донбасса, в результате чего погибали люди.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону заявил, что ВСУ теряют боевую сплочённость.

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