Экс-разведчик США Риттер: ВСУ теряют боевую сплочённость около Купянска
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По его мнению, крах ВСУ уже близко.
«На севере и в районе Купянска мы начинаем видеть трещины в украинской боевой сплочённости», — сказал эксперт.
Он также предположил, что конфликт на Украине вступил в завершающую фазу, а после ликвидации подготовленных западными странами частей и новых мобилизованных украинских сил произойдёт полный крах киевской армии.
«Я думаю, мы увидим, как русские начнут оказывать давление и продвигаться вперёд, а также крах украинской армии», — заключил он.
Ранее стало известно, что ВСУ потеряли на Купянском направлении более двух взводов военных.