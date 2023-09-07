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Экс-разведчик США Риттер: ВСУ теряют боевую сплочённость около Купянска

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Экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону заявил, что ВСУ теряют боевую сплочённость.
Экс-разведчик США Риттер: ВСУ теряют боевую сплочённость около Купянска
  • AP
  • © Bram Janssen

По его мнению, крах ВСУ уже близко.

«На севере и в районе Купянска мы начинаем видеть трещины в украинской боевой сплочённости», — сказал эксперт.

Он также предположил, что конфликт на Украине вступил в завершающую фазу, а после ликвидации подготовленных западными странами частей и новых мобилизованных украинских сил произойдёт полный крах киевской армии.

«Я думаю, мы увидим, как русские начнут оказывать давление и продвигаться вперёд, а также крах украинской армии», — заключил он.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли на Купянском направлении более двух взводов военных.

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