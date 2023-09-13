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Гагин: сотрудники СБУ бежали из Купянска из-за наступления ВС России

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Сотрудники СБУ бежали из Купянска, что подтверждает успешность действий ВС России на Купянском направлении, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Маркером того, что оно успешно, может служить то, что достаточно давно уже из самого города Купянска были эвакуированы архивы СБУ, архивы государственной службы, то есть практически все они были эвакуированы. Это было похоже просто на бегство», — цитирует РИА Новости Гагина.

По его словам, в Купянске остался «некий оперативный состав».

Ранее Минобороны России заявило, что российская армия нанесла шесть групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по военным объектам противника.

Также сообщалось, что подразделения группировки войск «Запад» в ходе активных действий на Купянском направлении улучшили положение по переднему краю.

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