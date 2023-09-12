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WP: Европа не сможет помочь Киеву в случае победы Трампа на выборах в США

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В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах США он перестанет оказывать поддержку Киеву, а Европа не сможет обеспечивать должную помощь украинцам.

Об этом сообщает The Washington Post.

Администрация американского президента Джо Байдена за полтора года конфликта прислала Украине помощь на $75 млрд, что составляет почти половину от общей суммы, выделенной Израилю с 1948 года.

Однако, американцы понимают, что без постоянной поддержки Вашингтона «перспективы на выживание» у Киева стремительно сократятся, утверждает автор.

Если Дональд Трамп станет президентом Соединённых штатов, он, вероятно, наложит вето на дальнейшие поставки военной и гуманитарной помощи Украине, уверены американские эксперты.

При таком сценарии Европа не сможет оказывать достаточное финансирование Вооружённым силам Украины (ВСУ) и киевскому режиму.

Подробнее — в материале ИноТВ.

Ранее Белый дом признал, что Вашингтон потратил на выделение помощи Киеву практически $111 млрд.

Также издание Punchbowl News сообщило, что ряд консервативных аналитических центров и общественных организаций в США призвали конгресс отклонить запрос Белого дома о выделении $24 млрд Украине.

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