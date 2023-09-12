Военкор из Соединённых Штатов Патрик Ланкастер заявил, что украинские военные намеренно наносят удары по гражданским объектам в Донецке.

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он рассказал, что во время выборов в России ВСУ обстреливали Донецк и соседние территории.

По словам Ланкастера, каждый день мирные жители погибают из-за ударов ВС Украины.

Киевский режим ненавидит жителей Донбасса, заявляя, что эти территории якобы до сих пор принадлежат Украине, добавил он.

6 августа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не стремится к расширению территории, но будет управлять теми регионами, которые закреплены в её Конституции.

Врио губернатора региона Евгений Балицкий заявил, что, согласно данным социологических опросов, 87% жителей Запорожской области поддерживают президента России Владимира Путина.