Узнать больше

Военкор из США Ланкастер: ВСУ намеренно атакуют гражданские объекты в Донецке

Короткая ссылка
Военкор из Соединённых Штатов Патрик Ланкастер заявил, что украинские военные намеренно наносят удары по гражданским объектам в Донецке.
Военкор из США Ланкастер: ВСУ намеренно атакуют гражданские объекты в Донецке
  • AP
  • © Roman Chop

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он рассказал, что во время выборов в России ВСУ обстреливали Донецк и соседние территории.

По словам Ланкастера, каждый день мирные жители погибают из-за ударов ВС Украины.

Киевский режим ненавидит жителей Донбасса, заявляя, что эти территории якобы до сих пор принадлежат Украине, добавил он.

6 августа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не стремится к расширению территории, но будет управлять теми регионами, которые закреплены в её Конституции.

Врио губернатора региона Евгений Балицкий заявил, что, согласно данным социологических опросов, 87% жителей Запорожской области поддерживают президента России Владимира Путина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить