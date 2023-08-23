Балицкий: в Запорожской области 87% жителей поддерживают Путина

Согласно данным социологических опросов, 87% жителей Запорожской области поддерживают президента России Владимира Путина, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Люди в социологических опросах говорят, что делает Россия на территории, как это происходит, с какой заботой сегодня к людям относятся все наши социальные ведомства. … 87% поддержки в Запорожской области вас как руководителя страны», — приводит слова Балицкого сайт Кремля.

Он отметил, что партию «Единая Россия» поддерживает 71% населения региона.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова допустила, что выборы в новых регионах могут быть отложены из-за угроз безопасности, но сейчас в этом нет необходимости.