Военным ДНР предоставили возможность проголосовать на выборах на позициях

Военные ДНР смогут проголосовать на выборах, находясь на линии фронта, — для этого создадут временные избирательные участки, заявил глава избиркома республики Владимир Высоцкий.

«Голосование будет проводиться силами и средствами этих участков в соответствии со списками, которые подаются командирами частей и формирований», — цитирует его РИА Новости.

Высоцкий пояснил, что военным нет необходимости приходить на гражданские участки.

Выборы в народный совет Донецкой Народной Республики и органы муниципального самоуправления пройдут с 8 по 10 сентября.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова допустила, что выборы в новых регионах могут быть отложены из-за угроз безопасности, но сейчас в этом нет необходимости.