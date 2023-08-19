Военным ДНР предоставили возможность проголосовать на выборах на позициях
- РИА Новости
«Голосование будет проводиться силами и средствами этих участков в соответствии со списками, которые подаются командирами частей и формирований», — цитирует его РИА Новости.
Высоцкий пояснил, что военным нет необходимости приходить на гражданские участки.
Выборы в народный совет Донецкой Народной Республики и органы муниципального самоуправления пройдут с 8 по 10 сентября.
Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова допустила, что выборы в новых регионах могут быть отложены из-за угроз безопасности, но сейчас в этом нет необходимости.