Глава избиркома ДНР: выборы в республике пройдут с 8 по 10 сентября

Выборы в народный совет Донецкой Народной Республики и органы муниципального самоуправления пройдут с 8 по 10 сентября.

Об этом сообщил глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий.

«Нами, избирательной комиссией ДНР, было принято решение, что выборы будут проводиться в течение трёх дней — 8, 9 и 10 сентября», — цитирует Высоцкого РИА Новости.

Он уточнил, что досрочное голосование будет проводиться с 31 августа по 7 сентября.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова допустила, что выборы в новых регионах могут быть отложены из-за угроз безопасности, но сейчас в этом нет необходимости.