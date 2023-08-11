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Глава избиркома ДНР: выборы в республике пройдут с 8 по 10 сентября

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Выборы в народный совет Донецкой Народной Республики и органы муниципального самоуправления пройдут с 8 по 10 сентября.
Глава избиркома ДНР: выборы в республике пройдут с 8 по 10 сентября
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий.

«Нами, избирательной комиссией ДНР, было принято решение, что выборы будут проводиться в течение трёх дней — 8, 9 и 10 сентября», — цитирует Высоцкого РИА Новости.

Он уточнил, что досрочное голосование будет проводиться с 31 августа по 7 сентября.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова допустила, что выборы в новых регионах могут быть отложены из-за угроз безопасности, но сейчас в этом нет необходимости.

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