Песков: Россия намерена контролировать регионы, записанные в её Конституции

Россия не стремится к расширению территории, но будет управлять теми регионами, которые закреплены в её Конституции, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Его слова приводит The New York Times.

Представителю Кремля задали вопрос, стремится ли Россия к включению новых регионов в свой состав.

«Нет. Мы просто хотим контролировать территории, которые являются нашими согласно нашей Конституции», — сказал он.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении четырёх новых субъектов в состав Российской Федерации: Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Он также подчеркнул, что Россия имела полное право признать независимость ДНР и ЛНР в соответствии с Уставом ООН.