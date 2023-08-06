Песков: Россия намерена контролировать регионы, записанные в её Конституции
- РИА Новости
Его слова приводит The New York Times.
Представителю Кремля задали вопрос, стремится ли Россия к включению новых регионов в свой состав.
«Нет. Мы просто хотим контролировать территории, которые являются нашими согласно нашей Конституции», — сказал он.
30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении четырёх новых субъектов в состав Российской Федерации: Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
Он также подчеркнул, что Россия имела полное право признать независимость ДНР и ЛНР в соответствии с Уставом ООН.