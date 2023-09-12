Начальник британского генштаба Патрик Сандерс заявил, что в условиях конфликта на Украине при работе с дронами важны навыки пилотов.

Его заявление приводит сайт правительства Великобритании.

По словам Сандерса, в условиях трудной борьбы за электромагнитный спектр во время вооружённого конфликта автоматические системы могут выходить из строя, поэтому навыки пилотов очень важны.

Ранее Сандерс заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) теряют 40% дронов из-за ошибок пилотов.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на фронте участились случаи дезертирства военнослужащих Вооружённых сил Украины.

Издание Berliner Zeitung сообщало, что Вооружённые силы Украины несут большие потери, хотя Россия ещё не задействовала все свои силы.