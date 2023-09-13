Узнать больше

Экс-разведчик США Риттер: россияне побеждают потому, что знают, за что сражаются

Короткая ссылка
Россия одерживает верх над Украиной не только потому, что у Вооружённых сил Украины (ВСУ) нет ресурсов, необходимых для подавления российской огневой мощи, а потому, что россияне понимают, за что борются, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
Экс-разведчик США Риттер: россияне побеждают потому, что знают, за что сражаются
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Он также порекомендовал отставному американскому генералу Дэвиду Петреусу почитать про российский танк «Алёша», а также съездить в Волгоград и посмотреть на знаменитую скульптуру «Родина-мать зовёт!».

Перевод статьи подготовило ИноТВ.

Ранее Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol заявил, что российская армия при необходимости может перейти в полномасштабное наступление в зоне СВО.

Также российский президент Владимир Путин назвал провалом контрнаступление ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить