Россия одерживает верх над Украиной не только потому, что у Вооружённых сил Украины (ВСУ) нет ресурсов, необходимых для подавления российской огневой мощи, а потому, что россияне понимают, за что борются, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

Он также порекомендовал отставному американскому генералу Дэвиду Петреусу почитать про российский танк «Алёша», а также съездить в Волгоград и посмотреть на знаменитую скульптуру «Родина-мать зовёт!».

Перевод статьи подготовило ИноТВ.

Ранее Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol заявил, что российская армия при необходимости может перейти в полномасштабное наступление в зоне СВО.

Также российский президент Владимир Путин назвал провалом контрнаступление ВСУ.