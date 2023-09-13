Экс-разведчик США Риттер: россияне побеждают потому, что знают, за что сражаются
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
Он также порекомендовал отставному американскому генералу Дэвиду Петреусу почитать про российский танк «Алёша», а также съездить в Волгоград и посмотреть на знаменитую скульптуру «Родина-мать зовёт!».
Перевод статьи подготовило ИноТВ.
Ранее Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol заявил, что российская армия при необходимости может перейти в полномасштабное наступление в зоне СВО.
Также российский президент Владимир Путин назвал провалом контрнаступление ВСУ.