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Экс-разведчик США Риттер: в случае необходимости Россия перейдёт в наступление

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Российская армия при необходимости может перейти в полномасштабное наступление в зоне СВО, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
Экс-разведчик США Риттер: в случае необходимости Россия перейдёт в наступление
  • РИА Новости

«Начало полномасштабного наступления не выходит за рамки возможностей российской армии. Вопрос лишь в том, как это произойдёт, где и какой будет масштаб», — цитирует его РИА Новости.

По словам Риттера, для Москвы один из главных приоритетов заключается в минимизации потерь среди личного состава в ходе наступления.

«Не нужно быть военным гением, чтобы посмотреть на карту, на диспозицию сил, местность, линии коммуникаций и сказать, что если Россия сделает «а» и «б», то она поставит Украину в сложное положение», — добавил он.

По словам Риттера, украинского лидера Владимира Зеленского предупредили о скором возможном крахе ВСУ, вслед за которым может пойти речь о наступлении на Одессу при желании Москвы.

Ранее российский президент Владимир Путин назвал провалом контрнаступление ВСУ.

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