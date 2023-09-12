Кулемзин: в Свято-Игнатьевском храме произошло возгорание из-за обстрела ВСУ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что возгорание произошло на территории Свято-Игнатьевского храма из-за обстрела со стороны ВСУ.

Об этом он сообщил в Telegram.

«В результате обстрела Куйбышевского района на Манежном проспекте произошло возгорание в подсобном помещении, расположенном на территории Свято-Игнатьевского храма», — написал Кулемзин.

Ранее Кулемзин сообщил о ранении женщины в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ.

Он также заявил, что украинские военные обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка.