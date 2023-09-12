Кулемзин: в Свято-Игнатьевском храме произошло возгорание из-за обстрела ВСУ
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Об этом он сообщил в Telegram.
«В результате обстрела Куйбышевского района на Манежном проспекте произошло возгорание в подсобном помещении, расположенном на территории Свято-Игнатьевского храма», — написал Кулемзин.
Ранее Кулемзин сообщил о ранении женщины в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ.
Он также заявил, что украинские военные обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка.