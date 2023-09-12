Кулемзин сообщил о ранении женщины в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Женщина получила ранения в результате обстрела ВС Украины Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«При обстреле Киевского района по улице Листопрокатчиков ранена женщина 1967 года рождения», — написал он в Telegram.
Ранее Кулемзин сообщил, что мирный житель также получил ранение в результате обстрела Киевского района со стороны ВСУ.
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