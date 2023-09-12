Кулемзин сообщил о ранении женщины в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Женщина получила ранения в результате обстрела ВС Украины Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«При обстреле Киевского района по улице Листопрокатчиков ранена женщина 1967 года рождения», — написал он в Telegram.

Ранее Кулемзин сообщил, что мирный житель также получил ранение в результате обстрела Киевского района со стороны ВСУ.