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Кулемзин: мирный житель получил ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мирный житель получил ранение в результате обстрела Киевского района со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Кулемзин: мирный житель получил ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«В результате обстрела Киевского района по улице Башкирской получил ранение мужчина 1966 года рождения», — написал мэр в своём Telegram-канале.

Кроме того, представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили по Макеевке 18 «натовских снарядов» калибром 155 мм.

11 сентября стало известно, что мирный житель получил ранения в результате обстрела Еленовки в ДНР со стороны украинских военных.

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