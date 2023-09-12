Кулемзин: мирный житель получил ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ
- РИА Новости
«В результате обстрела Киевского района по улице Башкирской получил ранение мужчина 1966 года рождения», — написал мэр в своём Telegram-канале.
Кроме того, представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили по Макеевке 18 «натовских снарядов» калибром 155 мм.
11 сентября стало известно, что мирный житель получил ранения в результате обстрела Еленовки в ДНР со стороны украинских военных.