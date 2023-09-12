Кулемзин: мирный житель получил ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мирный житель получил ранение в результате обстрела Киевского района со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«В результате обстрела Киевского района по улице Башкирской получил ранение мужчина 1966 года рождения», — написал мэр в своём Telegram-канале.

Кроме того, представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили по Макеевке 18 «натовских снарядов» калибром 155 мм.

11 сентября стало известно, что мирный житель получил ранения в результате обстрела Еленовки в ДНР со стороны украинских военных.