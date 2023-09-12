Кулемзин: ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинские военные обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка.

«Кировский район подвергся обстрелу вражескими снарядами кассетного типа», — написал он в своём Telegram-канале.

Кулемзин уточнил, что в результате обстрела получили повреждения многоквартирный дом, газопровод и автомобиль, а также частный дом и хозяйственная постройка.

Кроме того, при обстреле Куйбышевского района пострадали частный дом и газопровод, добавил он.

Ранее мэр Донецка сообщил, что женщина получила ранения в результате обстрела ВС Украины Киевского района Донецка.