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Кулемзин: ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинские военные обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка.
Кулемзин: ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

«Кировский район подвергся обстрелу вражескими снарядами кассетного типа», — написал он в своём Telegram-канале.

Кулемзин уточнил, что в результате обстрела получили повреждения многоквартирный дом, газопровод и автомобиль, а также частный дом и хозяйственная постройка.

Кроме того, при обстреле Куйбышевского района пострадали частный дом и газопровод, добавил он.

Ранее мэр Донецка сообщил, что женщина получила ранения в результате обстрела ВС Украины Киевского района Донецка.

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