Кулемзин: ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка
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«Кировский район подвергся обстрелу вражескими снарядами кассетного типа», — написал он в своём Telegram-канале.
Кулемзин уточнил, что в результате обстрела получили повреждения многоквартирный дом, газопровод и автомобиль, а также частный дом и хозяйственная постройка.
Кроме того, при обстреле Куйбышевского района пострадали частный дом и газопровод, добавил он.
Ранее мэр Донецка сообщил, что женщина получила ранения в результате обстрела ВС Украины Киевского района Донецка.