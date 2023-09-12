Экс-премьер Украины Азаров сообщил о проблемах со здоровьем Зеленского

Экс-премьер Украины Николай Азаров сообщил о проблемах со здоровьем действующего украинского лидера Владимира Зеленского.

Он отметил, что Зеленский своими поездками на Запад не только стремится «выбить» из партнёров финансовую и военную помощь.

«Но и стремление показать, что у президента Украины нет серьёзных проблем со здоровьем. Но проблемы эти есть, и они нарастают!» — написал Азаров в Telegram.

По его словам, украинцы активно обсуждают изменившуюся внешность Зеленского в сравнении с тем, как он выглядел два года назад. По словам Азарова, за это время у президента изменился цвет лица.

«К тому же на некоторых своих видеороликах президенту трудно дышать, у него заторможены движения, он резко дергается», — добавил он.

Ранее замглавы Минздрава Украины Игорь Кузин в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что ведомство поддерживает законопроект украинского президента Владимира Зеленского о легализации в стране лекарств на основе каннабиса.