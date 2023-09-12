Узнать больше

Экс-премьер Украины Азаров сообщил о проблемах со здоровьем Зеленского

Короткая ссылка
Экс-премьер Украины Николай Азаров сообщил о проблемах со здоровьем действующего украинского лидера Владимира Зеленского.
Экс-премьер Украины Азаров сообщил о проблемах со здоровьем Зеленского
  • AP
  • © Ukrainian Presidential Press Office

Он отметил, что Зеленский своими поездками на Запад не только стремится «выбить» из партнёров финансовую и военную помощь.

«Но и стремление показать, что у президента Украины нет серьёзных проблем со здоровьем. Но проблемы эти есть, и они нарастают!» — написал Азаров в Telegram.

По его словам, украинцы активно обсуждают изменившуюся внешность Зеленского в сравнении с тем, как он выглядел два года назад. По словам Азарова, за это время у президента изменился цвет лица.

«К тому же на некоторых своих видеороликах президенту трудно дышать, у него заторможены движения, он резко дергается», — добавил он.

Ранее замглавы Минздрава Украины Игорь Кузин в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что ведомство поддерживает законопроект украинского президента Владимира Зеленского о легализации в стране лекарств на основе каннабиса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить