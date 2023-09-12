Экс-агент ЦРУ Бустаманте: Зеленский попробует договориться с Россией
«Он наконец-то осознал: «Знаете что? У Запада кончается терпение в отношении нашего прогресса», — сказал Бустаманте в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
По его словам, Запад воспринимает Украину как ненадёжную страну, и Киеву необходимо подумать о том, как заключить мир с Россией.
Он отметил, что у Украины нет ресурсов для затяжного конфликта.
5 сентября глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил в ходе селекторного совещания, что ВСУ при контрнаступлении не достигли целей ни на одном направлении.