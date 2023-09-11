Новый министр обороны Украины заявил о предметном разговоре с главой Пентагона
- РИА Новости
Об этом он написал в своём аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).
«Провёл предметный разговор с Ллойдом Остином», — заявил Умеров.
По его словам, он проинформировал Остина о последних событиях в зоне боевых действий.
Ранее Умеров заявил, что Киеву нужно как можно больше оружия.
5 сентября глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил в ходе селекторного совещания, что ВСУ при контрнаступлении не достигли целей ни на одном направлении.