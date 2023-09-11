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Новый министр обороны Украины заявил о предметном разговоре с главой Пентагона

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Новый министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что провёл первый телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, назвав переговоры предметными.
Новый министр обороны Украины заявил о предметном разговоре с главой Пентагона
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

«Провёл предметный разговор с Ллойдом Остином»,  — заявил Умеров.

По его словам, он проинформировал Остина о последних событиях в зоне боевых действий.

Ранее Умеров заявил, что Киеву нужно как можно больше оружия.

5 сентября глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил в ходе селекторного совещания, что ВСУ при контрнаступлении не достигли целей ни на одном направлении.

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