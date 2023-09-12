Белоруссия направит в Приморье гуманитарную помощь

Белоруссия направит пострадавшему от наводнения Приморскому краю гуманитарную помощь на сумму почти 55 млн рублей.

Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В перечень поставок вошли мотопомпы, дизель-генераторы, насосы, лекарства, продукты питания.

Также будут поставлены одежда, постельное бельё.

Ранее первый вице-губернатор — председатель правительства Приморского края Вера Щербина заявила, что ущерб, нанесённый региону в результате тайфуна, оценивается примерно в 10 млрд рублей.

От августовских наводнений пострадали более 44 тыс. человек.