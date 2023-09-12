Белоруссия направит в Приморье гуманитарную помощь
Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
В перечень поставок вошли мотопомпы, дизель-генераторы, насосы, лекарства, продукты питания.
Также будут поставлены одежда, постельное бельё.
Ранее первый вице-губернатор — председатель правительства Приморского края Вера Щербина заявила, что ущерб, нанесённый региону в результате тайфуна, оценивается примерно в 10 млрд рублей.
От августовских наводнений пострадали более 44 тыс. человек.