МЧС: вода в Приморье за сутки ушла из пяти домов и 17 придомовых территорий

За сутки вода в Приморском крае ушла из пяти жилых домов и 17 придомовых территорий. Всего остаются подтопленными 126 домов.

«За сутки от воды освободились пять жилых домов и 17 придомовых территорий», — сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram.

Утверждается, что всего просушено 1796 домов.

Также уточняется, что отрезанных водой населённых пунктов нет.

«Специалисты МЧС России продолжают оказывать помощь пострадавшему населению», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее первый вице-губернатор — председатель правительства Приморского края Вера Щербина заявила, что ущерб, нанесённый региону в результате тайфуна, оценивается примерно в 10 млрд рублей.

От августовских наводнений пострадали более 44 тыс. человек.

Также заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что потерявшие жильё в результате сильных ливней жители края получат новое в течение года.