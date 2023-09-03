От августовских наводнений пострадали более 44 тысяч жителей Приморья

Заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что от августовских наводнений в Приморье пострадали более 44 тыс. людей.

«Сейчас в числе пострадавших более 44 тыс. человек. Ущерб сегодня оценивается в более 7 млрд рублей», — приводит его слова РИА Новости.

Он также отметил, что необходимо разработать комплекс мер для предотвращения похожих ситуаций в будущем.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что из-за мощного циклона в Приморском крае подтоплено более 500 жилых домов и 1,7 тыс. придомовых территорий.

Спасатели эвакуировали из подтопленных домов и перевезли 7244 человека, из них 1061 ребёнка.