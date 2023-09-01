МЧС: более 500 жилых домов и 1700 придомовых территорий подтоплены в Приморье
«На территории 14 муниципальных образований Приморского края подтоплено 533 жилых дома и 1725 придомовых территорий», — говорится в заявлении.
Уточняется, что вместе с этим из-за воды оказались отрезаны 33 населённых пункта в ряде муниципальных образований.
Ранее сообщалось, что пожарно-спасательные подразделения Приморья за время наводнения эвакуировали из подтопленных домов и перевезли 7244 человека, из них 1061 ребёнка.