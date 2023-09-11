Спикер парламента Молдавии Гросу выступает за разрыв отношений с СНГ

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу выразил уверенность, что Кишинёв должен разорвать отношения с СНГ.

Об этом он сказал в интервью телеканалу TVR Moldova.

По мнению Гросу, Молдавия должна перестать играть роль моста между Западом и Востоком и Европейским союзом и странами СНГ.

Он напомнил, что молдавские власти выбрали путь евроинтеграции.

«30 лет делались различные концепции, чтобы быть мостом между Западом и Востоком, иметь отношения с ЕС и СНГ. 30 лет длились эксперименты, давайте прекратим их проводить на самих себе, это болезненно», — цитирует его РИА Новости.

Ранее власти Молдавии инициировали выход из соглашения о принципах обеспечения пограничных войск в СНГ.

14 августа правительство Молдавии утвердило законопроект о денонсации соглашения с СНГ о создании совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения.