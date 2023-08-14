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Молдавия выходит из совместной комиссии по вопросам разоружения в СНГ

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Правительство Молдавии утвердило законопроект о денонсации соглашения с СНГ о создании совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения.
Молдавия выходит из совместной комиссии по вопросам разоружения в СНГ
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Документ был заключён в Бишкеке в 1992 году, отмечает Sputnik Молдова.

Министр обороны республики Анатолий Носатый подчеркнул, что Молдавия не внедряла положение соглашения, потому что в 1994 году парламент принял решение об исключении взаимодействия в военно-политической области в рамках СНГ, пишет ТАСС.

2 августа кабмин Молдавии единогласно принял решение о денонсации четырёх соглашений в области энергетики с Содружеством Независимых Государств (СНГ).

Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» пообещала продолжить прилагать усилия по выходу республики из соглашений в рамках СНГ.

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