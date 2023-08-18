Узнать больше

Молдавия выходит из очередного соглашения СНГ

Короткая ссылка
Власти Молдавии инициировали выход из соглашения о принципах обеспечения пограничных войск в СНГ.
Молдавия выходит из очередного соглашения СНГ
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщает Sputnik Молдова.

Как утверждается, документ был подписан на заседании Совета глав правительств СНГ 15 мая 1992 года в Ташкенте.

14 августа правительство Молдавии утвердило законопроект о денонсации соглашения с СНГ о создании совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения.

Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» пообещала продолжить прилагать усилия по выходу республики из соглашений в рамках СНГ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить