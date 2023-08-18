Молдавия выходит из очередного соглашения СНГ
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Об этом сообщает Sputnik Молдова.
Как утверждается, документ был подписан на заседании Совета глав правительств СНГ 15 мая 1992 года в Ташкенте.
14 августа правительство Молдавии утвердило законопроект о денонсации соглашения с СНГ о создании совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения.
Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» пообещала продолжить прилагать усилия по выходу республики из соглашений в рамках СНГ.