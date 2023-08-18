Молдавия выходит из очередного соглашения СНГ

Власти Молдавии инициировали выход из соглашения о принципах обеспечения пограничных войск в СНГ.

Об этом сообщает Sputnik Молдова.

Как утверждается, документ был подписан на заседании Совета глав правительств СНГ 15 мая 1992 года в Ташкенте.

14 августа правительство Молдавии утвердило законопроект о денонсации соглашения с СНГ о создании совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения.

Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» пообещала продолжить прилагать усилия по выходу республики из соглашений в рамках СНГ.