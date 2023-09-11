Кадыров показал видео, на котором пленный ВСУ просит у Путина гражданство России
- РИА Новости
Соответствующие кадры Кадыров опубликовал в Telegram-канале.
Отмечается, что бойцы спецназа «Ахмат» взяли военного в плен в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике.
В видеообращении военнопленный обращается к российскому лидеру с просьбой оставить его на территории России.
«Хотя большой моей вины нет, но искуплю и это трудом своим, и я прошу вас, чтобы вы как-то посодействовали тому, чтобы я стал гражданином Российской Федерации», — сказал он.
Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что артиллерия ВСУ открыла огонь по своим солдатам, которые пытались покинуть позиции в Херсонской области.