Сальдо: ВСУ открыли огонь по своим солдатам, которые пытались покинуть позиции

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что артиллерия Вооружённых сил Украины открыла огонь по своим солдатам, которые пытались покинуть позиции в Херсонской области.

Об этом Сальдо написал в Telegram.

По его словам, речь идёт о двух украинских военных из 123-й бригады теробороны, которых насильно призвали в армию и отправили в Херсон.

Отмечается, что военных отправили на острова, где бросили на несколько дней без еды и боеприпасов.

«Члены группы решили уходить с островов без приказа. Их отход выследил украинский дрон и вызвал на них огонь артиллерии. На своих!» — говорится в сообщении.

Старший из группы был тяжело ранен, двое других вышли на российские позиции и сдались в плен, добавил Сальдо.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что за одну атаку на Запорожском направлении ВС России берут в плен от двух до девяти украинских солдат.