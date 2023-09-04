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Сальдо: ВСУ открыли огонь по своим солдатам, которые пытались покинуть позиции

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Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что артиллерия Вооружённых сил Украины открыла огонь по своим солдатам, которые пытались покинуть позиции в Херсонской области.

Об этом Сальдо написал в Telegram.

По его словам, речь идёт о двух украинских военных из 123-й бригады теробороны, которых насильно призвали в армию и отправили в Херсон.

Отмечается, что военных отправили на острова, где бросили на несколько дней без еды и боеприпасов.

«Члены группы решили уходить с островов без приказа. Их отход выследил украинский дрон и вызвал на них огонь артиллерии. На своих!» — говорится в сообщении.

Старший из группы был тяжело ранен, двое других вышли на российские позиции и сдались в плен, добавил Сальдо.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что за одну атаку на Запорожском направлении ВС России берут в плен от двух до девяти украинских солдат.

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