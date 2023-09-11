Военный обозреватель: главная цель Гросси — не разозлить американцев

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал в беседе с RT заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что применение боеприпасов с обеднённым ураном не влечёт за собой значительных радиологических последствий.

По словам специалиста, боеприпасы «не бывают безобидными».

«С ураном или без — они предназначены для того, чтобы убивать и поражать боевую технику — безобидность невозможна», — подчеркнул Литовкин.

Как пояснил эксперт, Гросси боится того, что американцы «скинут его с этой должности».

Поэтому, как добавил собеседник RT, он покрывает их так же, «как украинцев, которые обстреливали Запорожскую АЭС».

Собеседник RT назвал главной целью Гросси не разозлить американцев.

«Поэтому он говорит, что они безопасны, на самом деле они опасны, и очень много людей в Югославии, где применялись снаряды с обеднённым ураном, и в Ираке, болели онкологическими заболеваниями», — рассказал военный эксперт.

Для гендиректора МАГАТЭ важна не истина, а реакция США на его заявления, заключил Литовкин.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что применение боеприпасов с обеднённым ураном не влечёт за собой значительных радиологических последствий.