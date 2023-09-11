СБУ предъявила экс-депутату Рады обвинение за участие в российском ток-шоу

СБУ заочно предъявила обвинение в госизмене экс-депутату Верховной рады V созыва Сергею Полищуку за участие в российском ток-шоу.

«Служба безопасности собрала доказательства государственной измены со стороны бывшего народного депутата Украины Сергея Полищука, который скрывается за границей», — говорится в сообщении украинских спецслужб.

Полищуку вменяют в вину выступления на российском ТВ в ток-шоу «60 минут», где он ещё до начала СВО якобы «поддерживал политику Кремля». По данным ведомства, бывший нардеп якобы «координировал… деятельность с представителями ФСБ, от которых получал деньги за участие в российских телепроектах».

17 июля украинский президент Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова.

Он объяснил своё решение тем, что в этих ведомствах обнаружены множественные факты государственной измены сотрудников.