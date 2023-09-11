Handelsblatt: на Западе в кулуарах пессимистично оценивают контрнаступление ВСУ

Оценки представителей западных стран, которые звучат за закрытыми дверями, более пессимистичны, чем те, что высказываются на публике.

Об этом написало немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на неназванных официальных лиц и военных.

Источники издания пожелали остаться анонимными, так как их видение ситуации вокруг украинского конфликта не совпадает с картиной из заявлений официальных лиц для СМИ.

«Разочарование растёт как среди украинского населения, так и среди партнёров за рубежом», — говорится в публикации.

Также отмечается, что украинские войска так и не смогли добиться широкого прорыва в ходе наступления, который мог бы решительно изменить ход конфликта.

Ранее сообщалось, что США полагают, что украинское контрнаступление может закончиться через шесть-семь недель.