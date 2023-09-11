Handelsblatt: на Западе в кулуарах пессимистично оценивают контрнаступление ВСУ
- AP
Об этом написало немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на неназванных официальных лиц и военных.
Источники издания пожелали остаться анонимными, так как их видение ситуации вокруг украинского конфликта не совпадает с картиной из заявлений официальных лиц для СМИ.
«Разочарование растёт как среди украинского населения, так и среди партнёров за рубежом», — говорится в публикации.
Также отмечается, что украинские войска так и не смогли добиться широкого прорыва в ходе наступления, который мог бы решительно изменить ход конфликта.
Ранее сообщалось, что США полагают, что украинское контрнаступление может закончиться через шесть-семь недель.