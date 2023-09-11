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Handelsblatt: на Западе в кулуарах пессимистично оценивают контрнаступление ВСУ

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Оценки представителей западных стран, которые звучат за закрытыми дверями, более пессимистичны, чем те, что высказываются на публике.
Handelsblatt: на Западе в кулуарах пессимистично оценивают контрнаступление ВСУ
  • AP

Об этом написало немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на неназванных официальных лиц и военных.

Источники издания пожелали остаться анонимными, так как их видение ситуации вокруг украинского конфликта не совпадает с картиной из заявлений официальных лиц для СМИ.

«Разочарование растёт как среди украинского населения, так и среди партнёров за рубежом», — говорится в публикации.

Также отмечается, что украинские войска так и не смогли добиться широкого прорыва в ходе наступления, который мог бы решительно изменить ход конфликта.

Ранее сообщалось, что США полагают, что украинское контрнаступление может закончиться через шесть-семь недель.

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