WSJ: на Украине считают, что применение F-16 может начаться грядущей зимой
Как говорится в материале, на Украине считают, что, если обучение начнётся в сентябре или октябре, небольшое число пилотов истребителей ВСУ могут быть готовы уже к февралю.
При этом уточняется, что специалисты США могут в течение пяти месяцев подготовить группу из не более чем десяти лётчиков, которые владеют английским языком.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска отразили шесть атак украинских штурмовых групп в районе населённого пункта Работино в Запорожской области.
9 сентября Военная хроника сообщила, что автомобили с противоминной защитой, в большом количестве используемые украинскими военными для наступления, всё чаще становятся для украинских подразделений проблемой на поле боя.