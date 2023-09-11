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WSJ: на Украине считают, что применение F-16 может начаться грядущей зимой

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ВС Украины могут начать применение истребителей F-16 предстоящей зимой. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителей военного руководства Киева.

Как говорится в материале, на Украине считают, что, если обучение начнётся в сентябре или октябре, небольшое число пилотов истребителей ВСУ могут быть готовы уже к февралю.

При этом уточняется, что специалисты США могут в течение пяти месяцев подготовить группу из не более чем десяти лётчиков, которые владеют английским языком.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска отразили шесть атак украинских штурмовых групп в районе населённого пункта Работино в Запорожской области.

9 сентября Военная хроника сообщила, что автомобили с противоминной защитой, в большом количестве используемые украинскими военными для наступления, всё чаще становятся для украинских подразделений проблемой на поле боя.

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