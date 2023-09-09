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ВХ: западные броневики всё чаще становятся проблемой для ВСУ на поле боя

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Автомобили с противоминной защитой, в большом количестве используемые украинскими военными для наступления, всё чаще становятся для украинских подразделений проблемой на поле боя, сообщает Военная хроника.
ВХ: западные броневики всё чаще становятся проблемой для ВСУ на поле боя
  • Gettyimages.ru

«Значительная часть броневиков Oshkosh M-ATV, BMC Kirpi и HMMWV легко повреждается огнём крупнокалиберных пулемётов и получает тяжёлые повреждения от огня артиллерии, а также не имеет тяжёлого вооружения, что снижает её функционал до уровня простейших бронетранспортёров», — говорится в сообщении.

Так, после потери таких бронемашин украинские подразделения вынуждены либо отступать на безопасные позиции пешком, либо погибают на поле боя без огневого прикрытия.

На видео, которое опубликовала Военная хроника, показаны перевёрнутые и повреждённые попаданием артиллерии бронеавтомобили Oshkosh M-ATV и BMC Kirpi, предположительно, в районе Новодонецкого, на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооружённые силы Украины на фоне серьёзных потерь взяли тактическую паузу в районе населённых пунктов Работино и Вербовое.

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