Российские войска отразили шесть атак украинских штурмовых групп в районе населённого пункта Работино в Запорожской области, сообщает Минобороны России.

«На Запорожском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск, при поддержке авиации и огня артиллерии за сутки отражены шесть атак штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино», — говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что потери ВСУ на Запорожском направлении за сутки составили до 80 военнослужащих.

Также сообщается об уничтожении американских гаубиц М198, М119 И М777.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооружённые силы Украины на фоне серьёзных потерь взяли тактическую паузу в районе населённых пунктов Работино и Вербовое.