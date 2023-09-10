ВС России отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в районе Работина
- РИА Новости
«На Запорожском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск, при поддержке авиации и огня артиллерии за сутки отражены шесть атак штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино», — говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что потери ВСУ на Запорожском направлении за сутки составили до 80 военнослужащих.
Также сообщается об уничтожении американских гаубиц М198, М119 И М777.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооружённые силы Украины на фоне серьёзных потерь взяли тактическую паузу в районе населённых пунктов Работино и Вербовое.