Пушилин: Запад прикрывает поставки оружия Украине гуманитарными целями

Страны Запада прикрывают передачу вооружений Украине гуманитарными миссиями, однако они применяются для военных преступлений против мирных граждан.

Такое мнение высказал врио главы ДНР Денис Пушилин, передаёт ТАСС.

Он подчеркнул, что Запад становится участником военных преступлений, так как поставляемое оружие наносит ущерб мирному населению.

«В этом вся чудовищность этого преступления, которое завуалировано под какие-то гуманитарные цели. Это же ложь, это же абсурд, не может быть оружие отправлено во имя каких-то гуманитарных составляющих», — добавил Пушилин.

Ранее он заявил, что ВСУ в течение дня выпустили по ДНР свыше 200 различных снарядов, в том числе применялись РСЗО, ствольная артиллерия калибром 152, 155 мм и кассетные боеприпасы.