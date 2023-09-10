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Пушилин: ВСУ в течение дня выпустили по ДНР более 200 различных боеприпасов

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Украинская армия в течение сегодняшнего дня выпустила по территории Донецкой Народной Республики свыше 200 различных снарядов, в том числе применялись РСЗО, ствольная артиллерия калибром 152, 155 мм и кассетные боеприпасы.
Пушилин: ВСУ в течение дня выпустили по ДНР более 200 различных боеприпасов
  • РИА Новости

Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин.

В своём Telegram-канале он рассказал, что в результате обстрела ранения получили три мирных жителя Макеевки и Александровки, а один из жителей Макеевки подорвался на кассетном снаряде. По словам Пушилина, оказывается вся необходимая помощь раненым людям.

«Всего было повреждено 17 домостроений в Киевском, Ворошиловском, Куйбышевском районах Донецка, Александровке, Никитовском районе Горловки, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры в Ворошиловском и Куйбышевском районах столицы и центральной части Горловки», — добавил он.

Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили по Донецку 15 реактивных систем залпового огня.

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