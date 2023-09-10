Пушилин: ВСУ в течение дня выпустили по ДНР более 200 различных боеприпасов
- РИА Новости
Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин.
В своём Telegram-канале он рассказал, что в результате обстрела ранения получили три мирных жителя Макеевки и Александровки, а один из жителей Макеевки подорвался на кассетном снаряде. По словам Пушилина, оказывается вся необходимая помощь раненым людям.
«Всего было повреждено 17 домостроений в Киевском, Ворошиловском, Куйбышевском районах Донецка, Александровке, Никитовском районе Горловки, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры в Ворошиловском и Куйбышевском районах столицы и центральной части Горловки», — добавил он.
Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили по Донецку 15 реактивных систем залпового огня.