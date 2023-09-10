ВСУ выпустили по Донецку 15 ракет из РСЗО

Украинская армия выпустила по Донецку 15 ракет из РСЗО, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении. Обстрелу подверглись Куйбышевский и Киевский районы города. Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили два кассетных снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.