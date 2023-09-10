Власти Белоруссии: Минск заинтересован в поставках техники в ЮАР, Кению, Нигерию

Белоруссия заинтересована в поставках техники различного назначения в ряд африканских стран, в том числе ЮАР, Кению, Нигерию и Марокко.

Об этом сообщил заместитель премьер-министра республики Пётр Пархомчик.

Он рассказал о первых поставках сельхозмашин в Кению несколько месяцев назад.

«Делегация из Нигерии (приезжала в Белоруссию. — RT), тоже был серьёзный диалог по поставке нашей техники. В ближайший месяц приедет (делегация из. — RT) Марокко, будем обсуждать детальные вопросы по поставке техники в эту страну», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Беларусь 1».

Пархомчик сообщил, что первая партия тракторов производства Минского тракторного завода уже поступила в ЮАР.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко на переговорах с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого заявил, что Белоруссия при поступлении соответствующего запроса готова делиться технологиями с Экваториальной Гвинеей.