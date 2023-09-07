Лукашенко: Белоруссия готова делиться технологиями с Экваториальной Гвинеей

Белоруссия при поступлении соответствующего запроса готова делиться технологиями с Экваториальной Гвинеей.

Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на переговорах с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.

«Вы что-то увидите у нас, познакомитесь с нашими производствами. И если вам что-то понравится, если мы на что-то способны, если мы, с вашей точки зрения, можем помочь вашему государству и Африке в целом, вы нам скажите, — мы обязательно сделаем», — приводит его слова БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что Белоруссия является технологически развитой страной.

«И готовы эти технологии передать вашей стране и африканскому народу», — заключил он

Ранее Лукашенко заявил, что будущее планеты во многом принадлежит Африке.