Зеленский заявил о перемене настроения обещающих поддерживать Киев партнёров

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что начал сомневаться в искренности некоторых западных союзников Киева, которые утверждали, что всегда будут поддерживать ВСУ.

В интервью британскому журналу Economist он пояснил, что видит неискренность в словах партнёров, обещающих постоянную помощь.

«У меня такое предчувствие, когда я читаю, слышу и вижу в их глазах, когда они говорят: «Мы всегда будем с вами». Но я вижу, что он или она не здесь, не с нами», — сказал Зеленский.

Ранее украинский глава заявил, что в очередной раз собирается обсудить с американским коллегой Джо Байденом отправку дальнобойных ракет ATACMS.