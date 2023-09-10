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Зеленский заявил о перемене настроения обещающих поддерживать Киев партнёров

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что начал сомневаться в искренности некоторых западных союзников Киева, которые утверждали, что всегда будут поддерживать ВСУ.
Зеленский заявил о перемене настроения обещающих поддерживать Киев партнёров
  • Gettyimages.ru

В интервью британскому журналу Economist он пояснил, что видит неискренность в словах партнёров, обещающих постоянную помощь.

«У меня такое предчувствие, когда я читаю, слышу и вижу в их глазах, когда они говорят: «Мы всегда будем с вами». Но я вижу, что он или она не здесь, не с нами», — сказал Зеленский.

Ранее украинский глава заявил, что в очередной раз собирается обсудить с американским коллегой Джо Байденом отправку дальнобойных ракет ATACMS.

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