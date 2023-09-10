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Зеленский заявил, что обсудит с Байденом возможность поставки ракет ATACMS

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что снова собирается обсудить с американским коллегой Джо Байденом отправку дальнобойных ракет ATACMS.
Зеленский заявил, что обсудит с Байденом возможность поставки ракет ATACMS
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

По словам Зеленского, для него важны соображения и поддержка со стороны Байдена.

«Я буду вновь говорить с президентом Байденом об ATACMS. Это не первый наш диалог, мы движемся», — добавил президент.

Он уточнил, что Украина надеется получить американские дальнобойные ракеты будущей осенью.

9 сентября в Белом доме не подтвердили информацию о готовности США к решению отправить Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

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