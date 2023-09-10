Зеленский заявил, что обсудит с Байденом возможность поставки ракет ATACMS
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Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
По словам Зеленского, для него важны соображения и поддержка со стороны Байдена.
«Я буду вновь говорить с президентом Байденом об ATACMS. Это не первый наш диалог, мы движемся», — добавил президент.
Он уточнил, что Украина надеется получить американские дальнобойные ракеты будущей осенью.
9 сентября в Белом доме не подтвердили информацию о готовности США к решению отправить Украине дальнобойные ракеты ATACMS.