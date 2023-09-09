Российские военные успешно прожигают броню западной техники отечественным оружием, таким как «Корнет», пишет Military Watch Magazine.

«Российские войска доказали свою способность пробивать лучшую западную броню даже с помощью более дешёвых противотанковых средств, таких как «Корнет», который в начале сентября уничтожил танк Challenger 2, прибывший прямиком со складов британской армии», — сказано в статье.

Кроме того, противотанковые ракеты воздушного базирования «Вихрь-1», запускаемые с ударных вертолётов Ка-52, «по-прежнему имеют значительно большую пробивную способность», отмечает издание.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские военные подбили ещё один Challenger 2.

По данным журнала Military Watch, уничтожение британского танка Challenger 2 на Украине показывает, что российские ПТРК «Корнет» способны поразить любой основной западный танк.

После этого глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что российские военные на Запорожском направлении подбили из ПТРК «Корнет» второй британский танк Challenger 2.