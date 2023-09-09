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Военная хроника заявила об активности авиации НАТО в Чёрном море

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Военная хроника заявила об активности авиации НАТО в Чёрном море.
Военная хроника заявила об активности авиации НАТО в Чёрном море
  • Gettyimages.ru

«С утра в небе над Румынией находится воздушная платформа дальней радиотехнической и радиолокационной разведки Artemis на базе бизнес-джета Bombardier Challenger 650 с позывным CL60. Машина оснащена радаром на базе активной фазированной антенной решётки и пассивными датчиками радиотехнической разведки», — говорится в материале.

Отмечается, что, предположительно, техника поднимается в воздух с румынского аэродрома Констанца и регулярно летает в сторону Крыма.

«Примечательно также, что всего в распоряжении Минобороны США два самолёта Artemis и ни один из них не принадлежит ведомству. Самолёты, предположительно, эксплуатирует частный подрядчик Пентагона. Один Challenger 650, с бортовым номером N488CR, принадлежит компании LASAI AVIATION LLC, а второй, N9191, — TENAX AEROSPACE LLC», — уточняет Военная хроника.

Ранее Военная хроника сообщила о самолёте-разведчике США в районе Чёрного моря.

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