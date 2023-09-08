Военная хроника сообщила о самолёте-разведчике США в районе Чёрного моря
Военная хроника сообщила, что после непродолжительного перерыва авиация Североатлантического альянса снова оживляется в районе Чёрного моря.
- Gettyimages.ru
- © By Eve Livesey
«В эти минуты над румынским портом Констанца кружит многоцелевой самолёт-разведчик ВМС США Lockheed EP-3E Aries II», — говорится в публикации.
Ранее Военная хроника зафиксировала повышенную активность авиации НАТО у берегов Крыма.
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