Военная хроника сообщила о самолёте-разведчике США в районе Чёрного моря

Военная хроника сообщила, что после непродолжительного перерыва авиация Североатлантического альянса снова оживляется в районе Чёрного моря.

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«В эти минуты над румынским портом Констанца кружит многоцелевой самолёт-разведчик ВМС США Lockheed EP-3E Aries II», — говорится в публикации. Ранее Военная хроника зафиксировала повышенную активность авиации НАТО у берегов Крыма.