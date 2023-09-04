Военная хроника сообщила о повышенной активности авиации НАТО у Крыма
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По данным Telegram-канала, утром 4 сентября к юго-западу от Крыма был зафиксирован стратегический высотный разведчик ВВС США RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10. Уточняется, что самолёт вылетел из Италии.
Вместе с этим в воздушном пространстве Румынии обнаружена воздушная платформа дальней радиотехнической и радиолокационной разведки ARTEMIS, оснащённая пассивными датчиками радиотехнической разведки.
Ранее сообщалось, что после ночных ударов Вооружённых сил России по украинским портам Измаил и Рени недалеко от Крыма начала дежурить авиация Североатлантического альянса.