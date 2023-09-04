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Военная хроника сообщила о повышенной активности авиации НАТО у Крыма

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Военная хроника зафиксировала повышенную активность авиации НАТО у берегов Крыма.
Военная хроника сообщила о повышенной активности авиации НАТО у Крыма
  • globallookpress.com
  • © Aleksander Lyskin

По данным Telegram-канала, утром 4 сентября к юго-западу от Крыма был зафиксирован стратегический высотный разведчик ВВС США RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10. Уточняется, что самолёт вылетел из Италии.

Вместе с этим в воздушном пространстве Румынии обнаружена воздушная платформа дальней радиотехнической и радиолокационной разведки ARTEMIS, оснащённая пассивными датчиками радиотехнической разведки.

Ранее сообщалось, что после ночных ударов Вооружённых сил России по украинским портам Измаил и Рени недалеко от Крыма начала дежурить авиация Североатлантического альянса.

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