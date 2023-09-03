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Военная хроника сообщила об авиации НАТО недалеко от Крыма

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Военная хроника сообщила, что после ночных ударов Вооружённых сил России по украинским портам Измаил и Рени недалеко от Крыма начала дежурить авиация Североатлантического альянса.
Военная хроника сообщила об авиации НАТО недалеко от Крыма
  • Gettyimages.ru

«В 250 км западнее Евпатории находится сразу три самолёта», — говорится в сводке.

Уточняется, что речь идёт о воздушной платформе дальней радиотехнической и радиолокационной разведки Artemis на базе бизнес-джета Bombardier Challenger 650, а также о самолёте Boeing E-3A Sentry и борте радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3E Orion Aries II.

Ранее Военная хроника также сообщала о массовой активности авиации Североатлантического альянса около границ России.

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