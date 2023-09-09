Российские военные взяли «опорник» ВСУ на Купянском направлении
Об этом информирует РИА Новости.
«Бойцы штурмовой группы 20-й общевойсковой армии овладели опорным пунктом», — говорится в сообщении.
Кроме того, российские военные овладели четырьмя блиндажами, разгромили более взвода живой силы и уничтожили боевую бронированную машину американского производства MaxxPro.
ВС России за прошедшие сутки уничтожили до 100 украинских бойцов на Купянском направлении.
Также группировка войск «Восток» отразила три атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении.