Начальник пресс-центра группировки ВС России «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские военные овладели опорным пунктом ВСУ на Купянском направлении.

Об этом информирует РИА Новости.

«Бойцы штурмовой группы 20-й общевойсковой армии овладели опорным пунктом», — говорится в сообщении.

Кроме того, российские военные овладели четырьмя блиндажами, разгромили более взвода живой силы и уничтожили боевую бронированную машину американского производства MaxxPro.

ВС России за прошедшие сутки уничтожили до 100 украинских бойцов на Купянском направлении.

Также группировка войск «Восток» отразила три атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении.