Подразделения группировки войск «Восток» отразили три атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении — две в районе Новодонецкого и одну в районе Пречистовки.

Об этом, как информирует ТАСС, заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Уничтожены: боевая бронированная машина, автомобильная техника и живая сила ВСУ», — говорится в сообщении.

Кроме того, в районе Приютного была пресечена попытка атаки группы ВСУ, а также попытка провести ротацию подразделений.

Ранее в Минобороны России заявили об улучшении позиций группировки «Запад» на Купянском направлении.

Также за прошедшие сутки ВС России отразили пять атак ВСУ на Запорожском направлении.