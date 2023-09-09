Группировка войск «Восток» отразила три атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении
Об этом, как информирует ТАСС, заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
«Уничтожены: боевая бронированная машина, автомобильная техника и живая сила ВСУ», — говорится в сообщении.
Кроме того, в районе Приютного была пресечена попытка атаки группы ВСУ, а также попытка провести ротацию подразделений.
Ранее в Минобороны России заявили об улучшении позиций группировки «Запад» на Купянском направлении.
Также за прошедшие сутки ВС России отразили пять атак ВСУ на Запорожском направлении.