Зеленский пожаловался на «слишком длинную» санкционную паузу против России

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении пожаловался на «слишком длинную» санкционную паузу международных партнёров в отношении России.

«Встреча с участниками нашей санкционной группы, работающей под руководством Андрея Ермака и Майкла Макфола... Сейчас мы видим слишком длительную санкционную паузу со стороны партнёров», — сказал он.

Зеленский призвал усилить ограничения против российского энергосектора, ввести санкции на поставку чипов и микроэлектроники, а также продолжать курс на блокировку российского финансового сектора.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ряд стран используют санкции, введённые под эгидой ООН, для политического давления на неугодных.

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что ЕС работает над санкциями против алмазной отрасли России.