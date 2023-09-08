Глава Евросовета: ЕС работает над санкциями против алмазной отрасли России

Страны Европейского союза активно работают над санкциями в отношении алмазной отрасли России, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Об этом пишет ТАСС.

«Мы также усиленно работаем по итогам ряда предыдущих встреч (над санкциями. — RT) в отношении алмазной отрасли», — отметил он.

По словам Мишеля, это пример сферы, где «должно быть сделано больше».

Страны ЕС также стараются пресекать обход введённых против России рестрикций, добавил он.

Ранее группа REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs), которая занимается поиском и заморозкой активов, связанных с Россией, заявила, что общая стоимость заблокированных Западом активов Москвы оценивается примерно в $280 млрд.

Великобритания ввела санкции против 11 граждан России за якобы незаконную деятельность в киберпространстве.